New decentralized blockchain networks can settle world-wide payments in less than a second. These breakthroughs open the way to disruptive visions such as the IoV (Internet of Value) : an open internet of assets where anything can be instantly tokenized and exchanged without the supervision of centralized traditional finance systems.
Weble GMBH is specialized in IoT (Internet of Things) and building automation protocols. The company produces Universal IoT Gateways supporting main industrial M2M communication standards. Adding cryptocurrencies wallets and other mean of payments to our supported protocols permits our customers to easily integrate financial services.
The Weble Ecosystem Token (WET) aims to play a central role in our products and services. It also gives anyone the opportunity to invest in our company success.
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Weble Ecosystem (WET), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Comprendre la tokenomics de Weble Ecosystem (WET) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WET qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WET pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.