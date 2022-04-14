Découvrez les informations clés sur Websea (WBS), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Websea (WBS)

Websea is a Web3 digital asset world for global youth.

The platform boasts a dual-account security system, intelligent copy-trading, and other innovative services, enabling more young individuals to access the Web 3.0 world conveniently, quickly, and securely.

Furthermore, through the tokenomics design of the platform's native token WBS based on Web3 attributes, more young people can reap substantial rewards and value returns while participating in Websea's social, entertainment, and gaming ecosystem.

Site officiel : https://www.websea.com Livre blanc : https://drive.google.com/file/d/1ur8wGZa00IOSTQSDZHlMj6OJQagcRhXi/view