Informations sur le prix de White Lotus (LOTUS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Bas 24 h $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Haut 24 h $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Sommet historique $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Prix le plus bas $ 0.378476$ 0.378476 $ 0.378476 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +0.22% Variation du prix (7 j) +6.37% Variation du prix (7 j) +6.37%

Le prix en temps réel de White Lotus (LOTUS) est de $1.12. Au cours des dernières 24 heures, LOTUS a évolué entre un minimum de $ 1.12 et un maximum de $ 1.12, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LOTUS est $ 1.2, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.378476.

En termes de performance à court terme, LOTUS a évolué de -- au cours de la dernière heure, +0.22% sur 24 heures et de +6.37% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour White Lotus (LOTUS)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 33.59M$ 33.59M $ 33.59M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 29,910,731.282742 29,910,731.282742 29,910,731.282742

La capitalisation boursière actuelle de White Lotus est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LOTUS est de 0.00, avec une offre totale de 29910731.282742. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 33.59M.