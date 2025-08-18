Informations sur le prix de Whitecoin (XWC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00994257 $ 0.00994257 $ 0.00994257 Bas 24 h $ 0.01014586 $ 0.01014586 $ 0.01014586 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00994257$ 0.00994257 $ 0.00994257 Haut 24 h $ 0.01014586$ 0.01014586 $ 0.01014586 Sommet historique $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.48% Changement de prix (1J) +0.51% Variation du prix (7 j) -3.29% Variation du prix (7 j) -3.29%

Le prix en temps réel de Whitecoin (XWC) est de $0.01000647. Au cours des dernières 24 heures, XWC a évolué entre un minimum de $ 0.00994257 et un maximum de $ 0.01014586, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XWC est $ 2.62, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, XWC a évolué de -0.48% au cours de la dernière heure, +0.51% sur 24 heures et de -3.29% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Whitecoin (XWC)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.09M$ 9.09M $ 9.09M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 899,197,660.0 899,197,660.0 899,197,660.0

La capitalisation boursière actuelle de Whitecoin est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XWC est de 0.00, avec une offre totale de 899197660.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.09M.