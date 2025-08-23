Qu'est-ce que Whole Earth Coin (WEC)

The Whole Earth Foundation The Whole Earth Foundation is an Organization established to democratize the management of our infrastructure and environment. Our goal is to provide the world's first trusted infrastructure data ecosystem to revolutionize how infrastructure is managed. Mission Statement We, the people, unified as a collective whole, have the capacity to overthrow any governing authority. It is our right and responsibility to have a voice in maintaining the integrity of our infrastructure and environment that monopolies have traditionally governed. The power of the individual to make decisions based on information is the principal outcome of the digital age. Therefore, tools that promote access to information and data-driven learning are sought and promoted by the WHOLE EARTH FOUNDATION. What makes WEC unique? Whole Earth Coin (WEC) is an ERC20 Token running on the Ethereum chain used to power the Whole Earth Access Platform, a one-of-a-kind data exchange ecosystem that provides tools and resources to put general citizens in control of their infrastructure. Using applications running on smartphones, we can crowdsource detailed data on infrastructure traced by geolocation. This data can then be used to develop intelligent AI to make predictions that provide novel insights that allow for more efficient infrastructure management. We believe that deeds that contribute to the greater community should be recognized and rewarded. Ultimately, our goal is to create an ecosystem of users who actively oversee and manage their local infrastructure, provide them with access to information, and work closely with organizations that have traditionally governed infrastructure assets in their communities. Token information The WEC launched on 1/5/2021 with an original supply of 1 billion. Before its official listing on ProBit and CoinsBit exchanges, a one-time token burn on 70% of the total token supply was performed on 5/20/2021, setting the new total volume to 300 mil.

Ressource de Whole Earth Coin (WEC) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Whole Earth Coin (WEC)

Comprendre la tokenomics de Whole Earth Coin (WEC) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token WEC !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Whole Earth Coin (WEC) Combien vaut Whole Earth Coin (WEC) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de WEC en USD est de 0.00102391 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de WEC à USD ? $ 0.00102391 . Consultez le Le prix actuel de WEC en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Whole Earth Coin ? La capitalisation boursière de WEC est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de WEC ? L'offre en circulation de WEC est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de WEC ? WEC a atteint un prix ATH de 0.419573 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de WEC ? WEC a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de WEC ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour WEC est de -- USD . Est-ce que WEC va augmenter cette année ? WEC pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de WEC pour une analyse plus approfondie.

