Informations sur le prix de Wigger (WIGGER) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00004653 $ 0.00004653 $ 0.00004653 Bas 24 h $ 0.00004785 $ 0.00004785 $ 0.00004785 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00004653$ 0.00004653 $ 0.00004653 Haut 24 h $ 0.00004785$ 0.00004785 $ 0.00004785 Sommet historique $ 0.00167795$ 0.00167795 $ 0.00167795 Prix le plus bas $ 0.00002156$ 0.00002156 $ 0.00002156 Variation du prix (1 h) +0.84% Changement de prix (1J) +1.55% Variation du prix (7 j) -2.37% Variation du prix (7 j) -2.37%

Le prix en temps réel de Wigger (WIGGER) est de $0.00004803. Au cours des dernières 24 heures, WIGGER a évolué entre un minimum de $ 0.00004653 et un maximum de $ 0.00004785, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WIGGER est $ 0.00167795, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00002156.

En termes de performance à court terme, WIGGER a évolué de +0.84% au cours de la dernière heure, +1.55% sur 24 heures et de -2.37% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wigger (WIGGER)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 48.03K$ 48.03K $ 48.03K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Wigger est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WIGGER est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 48.03K.