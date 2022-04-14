Tokenomics de Will Be Rich (WBR)
Informations sur Will Be Rich (WBR)
WBR is a utility token built on the TON blockchain, serving as the core asset of an exclusive platform designed for individuals who are committed to achieving financial success and long-term wealth. The WBR token enables access to premium features, gated communities, and elite experiences that are not available to the general public. Within the WBR ecosystem, holders will be able to participate in private investment opportunities, access curated luxury services, and benefit from exclusive networking events. The platform is structured to reward loyalty, status, and long-term participation. In the near future, WBR-based NFTs will serve as access passes to private areas within the ecosystem, acting as digital tickets for entry into a world of privacy, privilege, and tailored value. WBR is not just a token, it is your key to a world reserved only for the few.
Tokenomics et analyse de prix de Will Be Rich (WBR)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Will Be Rich (WBR), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Will Be Rich (WBR) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Will Be Rich (WBR) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WBR qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WBR pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de WBR, explorez le prix en direct du token WBR !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.