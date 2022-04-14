Tokenomics de Winee3 (WNE)
Informations sur Winee3 (WNE)
Winee3 is a cutting-edge SocialFi super-app that transforms professional networking with Web3 tech. It offers AI matchmaking, NFT event tickets, and token rewards for global connections, vibrant communities, and career growth. It's an all-in-one platform where users can showcase skills, join events, and earn rewards, all powered by blockchain. With a user-centric approach and a goal to mainstream Web3, Winee3 is set to reshape professional networking.
Winee3 aims to lead as the top SocialFi super-app for professionals in the Web3 era. By merging AI, blockchain, and NFTs, we foster a dynamic space for global connections and collaboration. Our mission is to empower professionals worldwide, offering opportunities to showcase skills, earn rewards, and drive Web3 adoption in networking.
The Winee3 token (WNE) is a multifunctional utility token at the heart of our platform. Users can access premium features, stake for rewards, join governance, create NFT event tickets, and earn incentives. This token system encourages engagement, platform growth, and stakeholder alignment.
Tokenomics et analyse de prix de Winee3 (WNE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Winee3 (WNE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Winee3 (WNE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Winee3 (WNE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WNE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WNE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de WNE, explorez le prix en direct du token WNE !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.