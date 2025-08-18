Qu'est-ce que Winter (WINTER)

The four Seasonal Tokens, Spring, Summer, Autumn and Winter, have been designed so that their prices will slowly oscillate around one another, providing investors with the opportunity to trade the more expensive tokens for the cheaper ones. This allows investors to continually increase the total number of tokens in their investment. The investment can grow in value even if the average price of the tokens doesn't change, because the number of tokens in the investment keeps growing. The tokens have been designed to separate the gambling and investing aspects of cryptocurrency trading. The changes in the relative prices are predictable, and so the opportunity to profit doesn't depend on speculation. Investors who trade tokens for more tokens don't risk a loss, measured in tokens, and they don't inflict a loss on other traders.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Winter (WINTER) Combien vaut Winter (WINTER) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de WINTER en USD est de 0.00515112 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de WINTER à USD ? $ 0.00515112 . Consultez le Le prix actuel de WINTER en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Winter ? La capitalisation boursière de WINTER est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de WINTER ? L'offre en circulation de WINTER est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de WINTER ? WINTER a atteint un prix ATH de 0.04658886 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de WINTER ? WINTER a vu un prix ATL de 0.00191203 USD . Quel est le volume de trading de WINTER ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour WINTER est de -- USD . Est-ce que WINTER va augmenter cette année ? WINTER pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de WINTER pour une analyse plus approfondie.

