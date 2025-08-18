Qu'est-ce que Wizzwoods Token (WIZZ)

Wizzwoods is an engaging open-world strategy farming game built on the TG Mini-app and Twitter Extensions. As you explore the world of Wizzwoods, you'll experience strategic production, user-generated content, multiplayer interactions, cross-chain trading, and more. You'll be immersed in a world that combines blockchain ownership with your gaming enjoyment, offering a captivating blend of management, creation, competition, and trading.​ Wizzwoods is set to be the top pool on Berachain, where $WIZZ LP pairs can earn the most $BGT. Our game allows users to earn yield through DeFi protocols or by providing liquidity, making it the top beneficiary of Berachain's POL/BGT mechanism. It’s not just a game; it’s a DeFi powerhouse. Imagine users interacting with complex DeFi protocols on Berachain simply by playing a game!​ Wizzwoods is a unique blend of Pixels, Axie Infinity, and DeFi Kingdoms, but with a twist—it’sinterchain with Berachain, TON, and Tabi. It’s the only game of its kind, bridging multiple blockchain ecosystems and unlocking a truly new gaming experience that only be achieved interchain.​ Unlike typical GameFi projects, Wizzwoods already generates substantial income from real users. Our external revenue streams are designed to make Wizzwoods a long-term success, providing value back to our community, while avoiding the pitfalls of the usual solely internal economy ponzia. This is sustainable GameFi at its finest.​ Behind every successful game that there is a thriving, actively engaged, and passionate community. From the launch of our first Twitter Extensions test version to the official TG Mini-app release, we have received enthusiastic responses from millions of players across dozens of countries and regions. With such momentum, there is no doubt our community will continue to grow and flourish.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Wizzwoods Token (WIZZ) Site officiel

Prévision de prix de Wizzwoods Token (USD)

Combien vaudra Wizzwoods Token (WIZZ) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Wizzwoods Token (WIZZ) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Wizzwoods Token.

Consultez la prévision de prix de Wizzwoods Token maintenant !

WIZZ en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Wizzwoods Token (WIZZ)

Comprendre la tokenomics de Wizzwoods Token (WIZZ) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token WIZZ !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Wizzwoods Token (WIZZ) Combien vaut Wizzwoods Token (WIZZ) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de WIZZ en USD est de 0.00401459 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de WIZZ à USD ? $ 0.00401459 . Consultez le Le prix actuel de WIZZ en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Wizzwoods Token ? La capitalisation boursière de WIZZ est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de WIZZ ? L'offre en circulation de WIZZ est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de WIZZ ? WIZZ a atteint un prix ATH de 0.02913878 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de WIZZ ? WIZZ a vu un prix ATL de 0.0029646 USD . Quel est le volume de trading de WIZZ ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour WIZZ est de -- USD . Est-ce que WIZZ va augmenter cette année ? WIZZ pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de WIZZ pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Wizzwoods Token (WIZZ)