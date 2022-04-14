Tokenomics de Wizzwoods Token (WIZZ)
Informations sur Wizzwoods Token (WIZZ)
Wizzwoods is an engaging open-world strategy farming game built on the TG Mini-app and Twitter Extensions. As you explore the world of Wizzwoods, you'll experience strategic production, user-generated content, multiplayer interactions, cross-chain trading, and more. You'll be immersed in a world that combines blockchain ownership with your gaming enjoyment, offering a captivating blend of management, creation, competition, and trading.
Wizzwoods is set to be the top pool on Berachain, where $WIZZ LP pairs can earn the most $BGT. Our game allows users to earn yield through DeFi protocols or by providing liquidity, making it the top beneficiary of Berachain's POL/BGT mechanism. It’s not just a game; it’s a DeFi powerhouse. Imagine users interacting with complex DeFi protocols on Berachain simply by playing a game!
Wizzwoods is a unique blend of Pixels, Axie Infinity, and DeFi Kingdoms, but with a twist—it’sinterchain with Berachain, TON, and Tabi. It’s the only game of its kind, bridging multiple blockchain ecosystems and unlocking a truly new gaming experience that only be achieved interchain.
Unlike typical GameFi projects, Wizzwoods already generates substantial income from real users. Our external revenue streams are designed to make Wizzwoods a long-term success, providing value back to our community, while avoiding the pitfalls of the usual solely internal economy ponzia. This is sustainable GameFi at its finest.
Behind every successful game that there is a thriving, actively engaged, and passionate community. From the launch of our first Twitter Extensions test version to the official TG Mini-app release, we have received enthusiastic responses from millions of players across dozens of countries and regions. With such momentum, there is no doubt our community will continue to grow and flourish.
Tokenomics et analyse de prix de Wizzwoods Token (WIZZ)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Wizzwoods Token (WIZZ), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Wizzwoods Token (WIZZ) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Wizzwoods Token (WIZZ) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WIZZ qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WIZZ pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de WIZZ, explorez le prix en direct du token WIZZ !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.