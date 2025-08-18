Informations sur le prix de WJEWEL (WJEWEL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.03766556 $ 0.03766556 $ 0.03766556 Bas 24 h $ 0.04050003 $ 0.04050003 $ 0.04050003 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.03766556$ 0.03766556 $ 0.03766556 Haut 24 h $ 0.04050003$ 0.04050003 $ 0.04050003 Sommet historique $ 10.39$ 10.39 $ 10.39 Prix le plus bas $ 0.03297869$ 0.03297869 $ 0.03297869 Variation du prix (1 h) -0.94% Changement de prix (1J) -3.42% Variation du prix (7 j) -9.88% Variation du prix (7 j) -9.88%

Le prix en temps réel de WJEWEL (WJEWEL) est de $0.03813533. Au cours des dernières 24 heures, WJEWEL a évolué entre un minimum de $ 0.03766556 et un maximum de $ 0.04050003, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WJEWEL est $ 10.39, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.03297869.

En termes de performance à court terme, WJEWEL a évolué de -0.94% au cours de la dernière heure, -3.42% sur 24 heures et de -9.88% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour WJEWEL (WJEWEL)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale ---- --

La capitalisation boursière actuelle de WJEWEL est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WJEWEL est de 0.00, avec une offre totale de . Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 0.00.