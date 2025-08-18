Informations sur le prix de Woke Frens (WOKE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.02800768$ 0.02800768 $ 0.02800768 Prix le plus bas $ 0.00021707$ 0.00021707 $ 0.00021707 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +2.43% Variation du prix (7 j) +2.43%

Le prix en temps réel de Woke Frens (WOKE) est de $0.00035591. Au cours des dernières 24 heures, WOKE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WOKE est $ 0.02800768, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00021707.

En termes de performance à court terme, WOKE a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +2.43% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Woke Frens (WOKE)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 34.17K$ 34.17K $ 34.17K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 96,000,000.0 96,000,000.0 96,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Woke Frens est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WOKE est de 0.00, avec une offre totale de 96000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 34.17K.