Tokenomics de Wonderful Memories (WMEMO)
Informations sur Wonderful Memories (WMEMO)
Wonderland DAO is a DeFi protocol focused on venture capital investments, yield maximizing market strategies, and expanding the utility of the Web3 and DeFi ecosystem by building custom investment products and partnering with growing projects that lay foundations for the future. Members represent their vote in the governance of the protocol and access their share of the treasury with our native token, wMEMO. Each wMEMO token is backed by a basket of assets in the treasury, a fluid portfolio managed by the community and expert traders elected by the community to seek out the most lucrative and effective strategies in the ecosystem. Wonderland DAO works to grow the intrinsic value of each wMEMO through market participation to provide long term value accrual, but also provides a continuous stream of tokens to members who stake their wMEMO into The Farm. As our strategies generate new assets, a portion of these new tokens are distributed to members through the farm so members can utilize these assets themselves - providing a unique opportunity for new investors to gain experience interacting with the market alongside us.
Tokenomics et analyse de prix de Wonderful Memories (WMEMO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Wonderful Memories (WMEMO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Wonderful Memories (WMEMO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Wonderful Memories (WMEMO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WMEMO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WMEMO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de WMEMO, explorez le prix en direct du token WMEMO !
Prévision du prix de WMEMO
Vous voulez savoir dans quelle direction WMEMO pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de WMEMO combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.