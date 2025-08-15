Prix de Work X (WORK)
Le prix de Work X (WORK) est actuellement de 0.00142368 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de WORK en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de WORK en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de WORK.
Aujourd'hui, la variation du prix de Work X en USD était de $ -0.00020121030312251.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Work X en USD était de $ +0.0002108538.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Work X en USD était de $ -0.0008455826.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Work X en USD était de $ -0.006027681612105116.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ -0.00020121030312251
|-12.38%
|30 jours
|$ +0.0002108538
|+14.81%
|60 jours
|$ -0.0008455826
|-59.39%
|90 jours
|$ -0.006027681612105116
|-80.89%
Découvrez la dernière analyse de prix de Work X : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
-1.70%
-12.38%
+9.12%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
Work X is designed to create a job economy without commercial intermediaries, which traditionally take 30-40% fees. This decentralization means job-seekers, freelancers, and employers can interact more directly and efficiently. Work X aims to facilitate a zero marginal cost platform economy, which benefits gig workers and freelancers. This approach is designed to efficiently match job-seekers and freelancers with their ideal employers. By eliminating commercial fees, Work X can minimize labor costs and optimize salaries for its users. Work X achieves this while ensuring that users only pay for fundamental services necessary to run the platform. Users can post their talents or job vacancies on Work X, facilitating a match between job-seekers or freelancers and employers. The decentralized platform allows users to showcase their verified skills and company details, increasing their chances of finding suitable jobs or candidates. Work X is powered by a utility token $WORK and is governed by a Decentralized Autonomous Organization (DAO). Work X functions as a non-profit organization responsible for the continuous development and maintenance of the platform.
