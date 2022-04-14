Tokenomics de Work X (WORK)
Informations sur Work X (WORK)
Work X is designed to create a job economy without commercial intermediaries, which traditionally take 30-40% fees. This decentralization means job-seekers, freelancers, and employers can interact more directly and efficiently.
Work X aims to facilitate a zero marginal cost platform economy, which benefits gig workers and freelancers. This approach is designed to efficiently match job-seekers and freelancers with their ideal employers.
By eliminating commercial fees, Work X can minimize labor costs and optimize salaries for its users. Work X achieves this while ensuring that users only pay for fundamental services necessary to run the platform.
Users can post their talents or job vacancies on Work X, facilitating a match between job-seekers or freelancers and employers. The decentralized platform allows users to showcase their verified skills and company details, increasing their chances of finding suitable jobs or candidates.
Work X is powered by a utility token $WORK and is governed by a Decentralized Autonomous Organization (DAO). Work X functions as a non-profit organization responsible for the continuous development and maintenance of the platform.
Tokenomics et analyse de prix de Work X (WORK)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Work X (WORK), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Work X (WORK) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Work X (WORK) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WORK qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WORK pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Prévision du prix de WORK
Vous voulez savoir dans quelle direction WORK pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de WORK combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
