Qu'est-ce que WorldBrain Coin (WBC)

WorldBrain is an innovative project initiated by the WorldBrains Foundation, a subsidiary of OpenAI. Unlike ChatGPT’s LLM, it adopts the WorldModel framework. Based on the WorldModel, it combines artificial intelligence, neuroscience, and blockchain technology through Web3 to develop a comprehensive, decentralized artificial intelligence system. WorldBrain adopts the World Model, a large-scale intelligent neural network system that mimics the modeling of the human brain. We are capable of perceiving and understanding various information and features of the external world. Based on these perceptual inputs, the human brain constructs a mental model that includes abstractions and generalizations of the structure, attributes, behaviors, and patterns of the world.

Ressource de WorldBrain Coin (WBC) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de WorldBrain Coin (WBC)

Comprendre la tokenomics de WorldBrain Coin (WBC) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token WBC !