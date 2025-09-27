Informations sur le prix de Worthless (WORTHLESS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.02900212 $ 0.02900212 $ 0.02900212 Bas 24 h $ 0.04029645 $ 0.04029645 $ 0.04029645 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.02900212$ 0.02900212 $ 0.02900212 Haut 24 h $ 0.04029645$ 0.04029645 $ 0.04029645 Sommet historique $ 0.09603$ 0.09603 $ 0.09603 Prix le plus bas $ 0.01145166$ 0.01145166 $ 0.01145166 Variation du prix (1 h) +2.48% Changement de prix (1J) +1.59% Variation du prix (7 j) -16.43% Variation du prix (7 j) -16.43%

Le prix en temps réel de Worthless (WORTHLESS) est de $0.03711554. Au cours des dernières 24 heures, WORTHLESS a évolué entre un minimum de $ 0.02900212 et un maximum de $ 0.04029645, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WORTHLESS est $ 0.09603, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01145166.

En termes de performance à court terme, WORTHLESS a évolué de +2.48% au cours de la dernière heure, +1.59% sur 24 heures et de -16.43% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Worthless (WORTHLESS)

Capitalisation boursière $ 37.12M$ 37.12M $ 37.12M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 37.12M$ 37.12M $ 37.12M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Worthless est de $ 37.12M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WORTHLESS est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 37.12M.