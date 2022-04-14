Tokenomics de Wrapped AGC (WAGC)
Informations sur Wrapped AGC (WAGC)
Welcome to AI owned by you, the user. Built on blockchain technology, Devolved AI embodies trust, transparency, and community governance. Vote, earn rewards, and own a stake in the future of AI—all powered by Argocoin.
What Drives Devolved AI?
We are more than just a platform; we are a movement aimed at redefining the relationship between AI and humanity. By using a decentralized approach, we ensure that our AI ecosystem is transparent, secure, and most importantly, governed by you.
Our mission is to create an AI that is powered by the people, for the people, ensuring shared prosperity and ethical development. Be a part of this revolutionary journey.
Empowering Community, Democratizing AI
We stand at the forefront of a revolution. Devolved AI is not merely a tech entity; it is a beacon for a future where Artificial Intelligence is democratically powered by a diverse, global community. Our mission is to dismantle the centralization of AI technology, ensuring it serves the many instead of the few.
With our innovative Proof of Value (PoV) protocol, we encourage and reward each member's contributions, creating a thriving ecosystem where every voice can be heard, and every effort is acknowledged. Our platform is a testament to the philosophy that everyone should have a stake in the AI that shapes our world.
Tokenomics et analyse de prix de Wrapped AGC (WAGC)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Wrapped AGC (WAGC), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Wrapped AGC (WAGC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Wrapped AGC (WAGC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WAGC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WAGC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de WAGC, explorez le prix en direct du token WAGC !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.