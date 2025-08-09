Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de WBFC en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de WBFC.

Le prix de Wrapped Bifrost (WBFC) est actuellement de 0.04313212 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de WBFC en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Wrapped Bifrost (WBFC) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Wrapped Bifrost en USD était de $ +0.00090313.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Wrapped Bifrost en USD était de $ -0.0008346151.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Wrapped Bifrost en USD était de $ +0.0118445718.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Wrapped Bifrost en USD était de $ +0.01014079683376723.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00090313 +2.14% 30 jours $ -0.0008346151 -1.93% 60 jours $ +0.0118445718 +27.46% 90 jours $ +0.01014079683376723 +30.74%

Analyse de prix de Wrapped Bifrost (WBFC)

Découvrez la dernière analyse de prix de Wrapped Bifrost : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.04222103$ 0.04222103 $ 0.04222103 Haut 24 h $ 0.04323285$ 0.04323285 $ 0.04323285 Sommet historique $ 0.058147$ 0.058147 $ 0.058147 Variation du prix (1 h) +0.37% Changement de prix (1J) +2.14% Variation du prix (7 j) +3.80%

Informations de marché pour Wrapped Bifrost (WBFC)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :