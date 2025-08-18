Informations sur le prix de Wrapped ETHW (WETHW) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 1.56
Haut 24 h $ 1.72
Sommet historique $ 19.42
Prix le plus bas $ 0.988089
Variation du prix (1 h) -0.85%
Changement de prix (1J) -3.18%
Variation du prix (7 j) -9.19%

Le prix en temps réel de Wrapped ETHW (WETHW) est de $1.61. Au cours des dernières 24 heures, WETHW a évolué entre un minimum de $ 1.56 et un maximum de $ 1.72, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WETHW est $ 19.42, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.988089.

En termes de performance à court terme, WETHW a évolué de -0.85% au cours de la dernière heure, -3.18% sur 24 heures et de -9.19% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped ETHW (WETHW)

Capitalisation boursière $ 0.00
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.70M
Offre en circulation 0.00
Offre totale 1,055,995.999780235

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped ETHW est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WETHW est de 0.00, avec une offre totale de 1055995.999780235. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.70M.