Informations sur le prix de Wrapped Fantom (WFTM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.314887 $ 0.314887 $ 0.314887 Bas 24 h $ 0.3425 $ 0.3425 $ 0.3425 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.314887$ 0.314887 $ 0.314887 Haut 24 h $ 0.3425$ 0.3425 $ 0.3425 Sommet historique $ 3.47$ 3.47 $ 3.47 Prix le plus bas $ 0.154247$ 0.154247 $ 0.154247 Variation du prix (1 h) -0.44% Changement de prix (1J) -3.64% Variation du prix (7 j) -1.77% Variation du prix (7 j) -1.77%

Le prix en temps réel de Wrapped Fantom (WFTM) est de $0.3148. Au cours des dernières 24 heures, WFTM a évolué entre un minimum de $ 0.314887 et un maximum de $ 0.3425, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WFTM est $ 3.47, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.154247.

En termes de performance à court terme, WFTM a évolué de -0.44% au cours de la dernière heure, -3.64% sur 24 heures et de -1.77% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped Fantom (WFTM)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale ---- --

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped Fantom est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WFTM est de 0.00, avec une offre totale de . Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 0.00.