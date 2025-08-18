Informations sur le prix de Wrapped Hydra (WHYDRA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.161487 $ 0.161487 $ 0.161487 Bas 24 h $ 0.162099 $ 0.162099 $ 0.162099 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.161487$ 0.161487 $ 0.161487 Haut 24 h $ 0.162099$ 0.162099 $ 0.162099 Sommet historique $ 2.15$ 2.15 $ 2.15 Prix le plus bas $ 0.147951$ 0.147951 $ 0.147951 Variation du prix (1 h) -0.18% Changement de prix (1J) -0.36% Variation du prix (7 j) +3.00% Variation du prix (7 j) +3.00%

Le prix en temps réel de Wrapped Hydra (WHYDRA) est de $0.161487. Au cours des dernières 24 heures, WHYDRA a évolué entre un minimum de $ 0.161487 et un maximum de $ 0.162099, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WHYDRA est $ 2.15, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.147951.

En termes de performance à court terme, WHYDRA a évolué de -0.18% au cours de la dernière heure, -0.36% sur 24 heures et de +3.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped Hydra (WHYDRA)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale ---- --

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped Hydra est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WHYDRA est de 0.00, avec une offre totale de . Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 0.00.