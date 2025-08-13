Prix de Wrapped USDR (WUSDR)
Le prix de Wrapped USDR (WUSDR) est actuellement de 0.165217 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de WUSDR en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de WUSDR en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de WUSDR.
Aujourd'hui, la variation du prix de Wrapped USDR en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Wrapped USDR en USD était de $ -0.0386663788.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Wrapped USDR en USD était de $ -0.0136699224.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Wrapped USDR en USD était de $ -0.1253674204.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|--
|30 jours
|$ -0.0386663788
|-23.40%
|60 jours
|$ -0.0136699224
|-8.27%
|90 jours
|$ -0.1253674204
|-43.14%
Découvrez la dernière analyse de prix de Wrapped USDR : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
--
--
-3.57%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
wUSDR is a wrapped version of USDR. USDR is the world’s first stablecoin collateralized by tokenized, yield-producing real estate. USDR has its own value accrual system built into its design, differentiating it from other currencies. Using a consistent stream of dependable yield derived from rental revenue, USDR will deliver a native real yield to stakers through a daily rebase, projected to range between 10 - 20% APY. As an asset class, real estate is inflation-proof and wealth generating, making it an ideal backing for a stablecoin. While the dollar has lost over 80% of its purchasing power over the past 50 years, the price of single-family home has gone up by 14x in countries like the United States. So a real estate backed stablecoin not only works as a hedge against the volatility of crypto markets, it also protects holders from the impacts of ongoing currency debasement. USDR is minted using DAI and can always be redeemed 1:1 for DAI. Treasury DAI is used to purchase and tokenize income-generating real estate, which is added to the treasury and serves as the primary source of protocol yield. As the value of the tokenized real estate appreciates over time, USDR becomes overcollateralized. Tokenized real world assets are the path to meaningfully grow the market cap of crypto and DeFi, reaching the next billion users in the process. Bringing RWAs on-chain allows for transparent, trust-minimized and efficient access to categories like the ~$330T global real estate market. Without the need for a mortgage or a downpayment, it’s now possible for anyone with a phone to access many of the benefits of real estate though USDR.
Comprendre la tokenomics de Wrapped USDR (WUSDR) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token WUSDR !
|1 WUSDR à VND
₫4,347.685355
|1 WUSDR à AUD
A$0.25112984
|1 WUSDR à GBP
￡0.12060841
|1 WUSDR à EUR
€0.14043445
|1 WUSDR à USD
$0.165217
|1 WUSDR à MYR
RM0.6939114
|1 WUSDR à TRY
₺6.72928841
|1 WUSDR à JPY
¥24.286899
|1 WUSDR à ARS
ARS$217.67670184
|1 WUSDR à RUB
₽13.16614273
|1 WUSDR à INR
₹14.45813967
|1 WUSDR à IDR
Rp2,664.78994951
|1 WUSDR à KRW
₩227.25763567
|1 WUSDR à PHP
₱9.36945607
|1 WUSDR à EGP
￡E.7.98163327
|1 WUSDR à BRL
R$0.89382397
|1 WUSDR à CAD
C$0.22634729
|1 WUSDR à BDT
৳20.09534371
|1 WUSDR à NGN
₦253.39992158
|1 WUSDR à UAH
₴6.85485333
|1 WUSDR à VES
Bs21.808644
|1 WUSDR à CLP
$157.947452
|1 WUSDR à PKR
Rs46.90841064
|1 WUSDR à KZT
₸89.35431011
|1 WUSDR à THB
฿5.32990042
|1 WUSDR à TWD
NT$4.9399883
|1 WUSDR à AED
د.إ0.60634639
|1 WUSDR à CHF
Fr0.1321736
|1 WUSDR à HKD
HK$1.29530128
|1 WUSDR à AMD
֏63.44663234
|1 WUSDR à MAD
.د.م1.49356168
|1 WUSDR à MXN
$3.05981884
|1 WUSDR à PLN
zł0.59973771
|1 WUSDR à RON
лв0.71208527
|1 WUSDR à SEK
kr1.57121367
|1 WUSDR à BGN
лв0.27426022
|1 WUSDR à HUF
Ft55.68473768
|1 WUSDR à CZK
Kč3.44477445
|1 WUSDR à KWD
د.ك0.050391185
|1 WUSDR à ILS
₪0.56008563