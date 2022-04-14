Tokenomics de Wrapped USDR (WUSDR)
wUSDR is a wrapped version of USDR.
USDR is the world’s first stablecoin collateralized by tokenized, yield-producing real estate. USDR has its own value accrual system built into its design, differentiating it from other currencies. Using a consistent stream of dependable yield derived from rental revenue, USDR will deliver a native real yield to stakers through a daily rebase, projected to range between 10 - 20% APY. As an asset class, real estate is inflation-proof and wealth generating, making it an ideal backing for a stablecoin. While the dollar has lost over 80% of its purchasing power over the past 50 years, the price of single-family home has gone up by 14x in countries like the United States. So a real estate backed stablecoin not only works as a hedge against the volatility of crypto markets, it also protects holders from the impacts of ongoing currency debasement. USDR is minted using DAI and can always be redeemed 1:1 for DAI. Treasury DAI is used to purchase and tokenize income-generating real estate, which is added to the treasury and serves as the primary source of protocol yield. As the value of the tokenized real estate appreciates over time, USDR becomes overcollateralized.
Tokenized real world assets are the path to meaningfully grow the market cap of crypto and DeFi, reaching the next billion users in the process. Bringing RWAs on-chain allows for transparent, trust-minimized and efficient access to categories like the ~$330T global real estate market. Without the need for a mortgage or a downpayment, it’s now possible for anyone with a phone to access many of the benefits of real estate though USDR.
Tokenomics et analyse de prix de Wrapped USDR (WUSDR)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Wrapped USDR (WUSDR), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Wrapped USDR (WUSDR) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Wrapped USDR (WUSDR) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WUSDR qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WUSDR pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de WUSDR, explorez le prix en direct du token WUSDR !
Prévision du prix de WUSDR
Vous voulez savoir dans quelle direction WUSDR pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de WUSDR combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
