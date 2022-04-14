Tokenomics de Wrapped VENOM (WVENOM)
Informations sur Wrapped VENOM (WVENOM)
Venom is a multi-blockchain network being a basis for scalable Web3 applications in the DeFi and Global Payments markets.
Venom provides TVM, the virtual machine used to execute smart contract code in the Venom blockchain. It is the Turing complete virtual machine like an EVM but is considerably different.
Smart contracts in Venom give new, more flexible, and controlled flow over the execution of application logic. You can start building smart contracts with Solidity using our toolchain and development guides.
Tokenomics et analyse de prix de Wrapped VENOM (WVENOM)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Wrapped VENOM (WVENOM), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Wrapped VENOM (WVENOM) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Wrapped VENOM (WVENOM) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WVENOM qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WVENOM pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de WVENOM, explorez le prix en direct du token WVENOM !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.