Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de XERS en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de XERS.

Le prix de X Project ERC (XERS) est actuellement de 0.0025567 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de XERS en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de X Project ERC (XERS) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de X Project ERC en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de X Project ERC en USD était de $ +0.0013351422.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de X Project ERC en USD était de $ +0.0013761782.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de X Project ERC en USD était de $ +0.000769056482532017.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +2.87% 30 jours $ +0.0013351422 +52.22% 60 jours $ +0.0013761782 +53.83% 90 jours $ +0.000769056482532017 +43.02%

Analyse de prix de X Project ERC (XERS)

Découvrez la dernière analyse de prix de X Project ERC : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00245964$ 0.00245964 $ 0.00245964 Haut 24 h $ 0.0025772$ 0.0025772 $ 0.0025772 Sommet historique $ 0.00323165$ 0.00323165 $ 0.00323165 Variation du prix (1 h) -0.75% Changement de prix (1J) +2.87% Variation du prix (7 j) +6.54%

Informations de marché pour X Project ERC (XERS)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :