Découvrez les informations clés sur X Protocol (POT), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur X Protocol (POT)

X Protocol is the first metaverse+ application portal programmed using RUST language with source-generated gameplay and land economy model.

It also provides low-cost access to the Metaverse for DAPPs on heterogeneous chains, sharing X Protocol's users while making the X Protocol ecosystem more prosperous.

X Protocol will strive to become the “Ready Player One”‘s World + STEAM platform in the blockchain space.

Considering that Polka JS. wallet does not support mobile devices, X Protocol will be deployed on multiple public chains such as Polkadot, Solana, Polygon, Ethereum, BSC, etc. in order to serve more users.

Site officiel : https://x-protocol.com/ Livre blanc : https://x-protocol.com/XProtocolWhitepaperEN.pdf