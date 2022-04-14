Tokenomics de X20 USD (USDX)
Informations sur X20 USD (USDX)
This whitepaper introduces the integration of USD x20, a stablecoin pegged to the US dollar, with Overdraft Deposit Accounts (ODAs), a novel and innovative approach in digital finance. It highlights the key features, operational mechanisms, and the synergy created by combining a decentralized digital currency with traditional banking structures.
The document outlines the benefits of using USD x20 within ODAs, covering aspects such as deposit and withdrawal functionalities, user accessibility, risk management, and potential use cases across various financial scenarios. It also discusses the long-term vision and future applications of this hybrid model in global digital banking ecosystems.
Tokenomics et analyse de prix de X20 USD (USDX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de X20 USD (USDX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de X20 USD (USDX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de X20 USD (USDX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens USDX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens USDX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de USDX, explorez le prix en direct du token USDX !
Prévision du prix de USDX
Vous voulez savoir dans quelle direction USDX pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de USDX combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.