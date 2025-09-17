Informations sur le prix de XBANANA (XBANANA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +32.80% Changement de prix (1J) +203.97% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de XBANANA (XBANANA) est de --. Au cours des dernières 24 heures, XBANANA a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XBANANA est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, XBANANA a évolué de +32.80% au cours de la dernière heure, +203.97% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour XBANANA (XBANANA)

Capitalisation boursière $ 184.16K$ 184.16K $ 184.16K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 184.16K$ 184.16K $ 184.16K Offre en circulation 980.48M 980.48M 980.48M Offre totale 980,480,414.3893924 980,480,414.3893924 980,480,414.3893924

La capitalisation boursière actuelle de XBANANA est de $ 184.16K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XBANANA est de 980.48M, avec une offre totale de 980480414.3893924. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 184.16K.