Tokenomics de xCRX (XCRX)
Informations sur xCRX (XCRX)
CRODEX has introduced its new, reformed protocol by which it is going to be sharing its platform revenues with CRODEXers. The team keeps working diligently to design and develop a system that provides a seamless experience to our community while adopting the new protocol.
PROTOCOL OVERVIEW The new protocol consists of 3 elements:
xCRX is the main token of the protocol It is tradable and will keep its main liquidity in xCRX / CRO. It incurs a 9% fee-on-sell. Upon each sell transaction, the entire fee is distributed proportionally to rCRX holders in xCRX as dividend. CRODEX platform does not claim any additional fee.
rCRX is the auxiliary token of the protocol It is not tradable. It acts as a receipt representing its owner’s share of platform revenues and xCRX dividends. It cannot be transferred to another wallet.
xVault is the intermediary organ of the protocol xVault allows users to pledge their xCRX tokens to receive rCRX. By holding rCRX, the owner accumulates xCRX in their xVault account which they can claim at any time. Only to be absolutely clear, the accumulating xCRX in the xVault accounts come from two sources: Min. 40% of platform-wide trade fees distributed bi-monthly, 9% of all xCRX sells distributed immediately as dividends upon each sell.
STAKE & EARN
- The holders of xCRX can stake xCRX-CRO Liquidity Provider tokens or single xCRX tokens to earn rewards.
Tokenomics et analyse de prix de xCRX (XCRX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de xCRX (XCRX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de xCRX (XCRX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de xCRX (XCRX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens XCRX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens XCRX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de XCRX, explorez le prix en direct du token XCRX !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.