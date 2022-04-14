Tokenomics de Yamfore (CBLP)
Informations sur Yamfore (CBLP)
What is the project about? Yamfore is a decentralized lending protocol.
What makes your project unique? Crypto-backed loans with no margin calls, liquidation risk, interest repayments and indefinite loan terms.
History of your project. Yamfore is a decentralized non-custodial lending protocol on Cardano. Yamfore is the first community backed lending protocol, providing stress-free “set & forget” crypto-backed loans for anyone & everyone. Yamfore differentiates itself by offering crypto-backed loans with no margin calls or ongoing interest payments and indefinite loan terms. Traditionally, crypto-backed loans offered by either centralized or decentralized platforms / protocols have typically been facilitated between two parties. The borrowers, who seek to keep exposure to their crypto assets, but require access to immediate capital. And the lenders, who supply capital to the borrowers in return for ongoing interest repayments on their lent funds. The issue with this arrangement comes from the significant power imbalance between both parties. The borrower is often presented with unfavorable loan to value ratios, the constant upkeep with interest repayments and the possibility of a margin call at any time due to a sudden market downturn. If the borrower fails to meet any of these obligations, their collateral position is liquidated and their loan position is closed. This model arguably presents substantial risks to any individual seeking a crypto-backed loan and remains a far cry from a “set & forget” prospect. Yamfore instead takes a different approach, and completely removes the lender from the equation. All crypto-backed loans facilitated through Yamfore are directly funded from the protocol's internal stablecoin treasury. This removes many of the counterparty requiremen
What’s next for your project? We already made the V1 testnet, pretty close to the V2 testnet, then mainnet.
What can your token be used for? You'll need $CBLP to interact with the protocol.
Tokenomics et analyse de prix de Yamfore (CBLP)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Yamfore (CBLP), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Yamfore (CBLP) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Yamfore (CBLP) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens CBLP qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens CBLP pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de CBLP, explorez le prix en direct du token CBLP !
Prévision du prix de CBLP
Vous voulez savoir dans quelle direction CBLP pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de CBLP combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.