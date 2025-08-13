Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de YAPP en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de YAPP.

Le prix de Yapp Ai (YAPP) est actuellement de 0.00028098 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de YAPP en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Yapp Ai (YAPP) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Yapp Ai en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Yapp Ai en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Yapp Ai en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Yapp Ai en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -14.64% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Yapp Ai (YAPP)

Découvrez la dernière analyse de prix de Yapp Ai : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.0002652$ 0.0002652 $ 0.0002652 Haut 24 h $ 0.00035211$ 0.00035211 $ 0.00035211 Sommet historique $ 0.00035211$ 0.00035211 $ 0.00035211 Variation du prix (1 h) -1.18% Changement de prix (1J) -14.64% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour Yapp Ai (YAPP)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :