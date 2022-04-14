Tokenomics de Yellow Umbrella (YU)
YU Token is a digital asset based on blockchain technology, designed to support the economic independence and sustainable growth of small businesses. Traditional payment systems are burdened with high card transaction fees, payment delays, and restrictions imposed by centralized financial institutions. These challenges significantly increase the operational costs for small business owners.
As an alternative payment solution, YU Token leverages blockchain technology to enable fast and transparent transactions. This allows small businesses to conduct direct transactions with customers without the burden of card transaction fees, while consumers can benefit from a more efficient and cost-effective payment experience using YU Token. Additionally, YU Token utilizes decentralized blockchain technology to maximize security and transparency in transactions. Without reliance on traditional financial institutions, transactions are executed automatically through Smart Contracts, enabling the creation of a secure and trustworthy payment ecosystem.
YU Token is built on the Solana blockchain, known for its high processing speed and low transaction fees. These attributes make YU Token a practical and seamless payment solution for real-world applications.
Tokenomics et analyse de prix de Yellow Umbrella (YU)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Yellow Umbrella (YU), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Yellow Umbrella (YU) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Yellow Umbrella (YU) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens YU qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens YU pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de YU, explorez le prix en direct du token YU !
Prévision du prix de YU
Vous voulez savoir dans quelle direction YU pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de YU combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
