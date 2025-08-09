Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de YELO en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de YELO.

Le prix de Yelo Cat (YELO) est actuellement de 0.00002522 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de YELO en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Yelo Cat (YELO) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Yelo Cat en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Yelo Cat en USD était de $ +0.0000028682.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Yelo Cat en USD était de $ -0.0000014401.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Yelo Cat en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +0.62% 30 jours $ +0.0000028682 +11.37% 60 jours $ -0.0000014401 -5.71% 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Yelo Cat (YELO)

Découvrez la dernière analyse de prix de Yelo Cat : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00002487$ 0.00002487 $ 0.00002487 Haut 24 h $ 0.00002557$ 0.00002557 $ 0.00002557 Sommet historique $ 0.00102578$ 0.00102578 $ 0.00102578 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +0.62% Variation du prix (7 j) +8.17%

Informations de marché pour Yelo Cat (YELO)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :