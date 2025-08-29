Informations sur le prix de YES Money (YES) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 6.11 Haut 24 h $ 6.32 Sommet historique $ 7.14 Prix le plus bas $ 1.85 Variation du prix (1 h) -0.77% Changement de prix (1J) +0.55% Variation du prix (7 j) +7.78%

Le prix en temps réel de YES Money (YES) est de $6.14. Au cours des dernières 24 heures, YES a évolué entre un minimum de $ 6.11 et un maximum de $ 6.32, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de YES est $ 7.14, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.85.

En termes de performance à court terme, YES a évolué de -0.77% au cours de la dernière heure, +0.55% sur 24 heures et de +7.78% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour YES Money (YES)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 129.00M Offre en circulation 0.00 Offre totale 21,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de YES Money est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YES est de 0.00, avec une offre totale de 21000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 129.00M.