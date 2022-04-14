Tokenomics de Yesports (YESP)
What is the project about? Yesports is disrupting the traditional gaming world and democratizing the industry in its mission to deliver complete, user-friendly experiences and bridge the gap between gaming, fans, and web3. Bringing entertainment and access closer to the user, Yesports is leading the way in creating a more inclusive gaming world leveraging new technology. Backed by leading VCs and built with world-leading technology, Yesports is focused on delivering the most valuable digital products for gamers everywhere. What makes your project unique? Yesports is unique in that we have more esports partnerships than any other platform in the space. This allows us to drop completely unique products in collaboration with our web3 gaming network of more than 50 web3 games. Being able to faciliate web3 experiences such as branded game items, esports leagues, speciality events for esports in web3 is a huge point of difference for Yesports. The platform aslo stands out in its offering of a many different fan engagemetn features from gamer No Loss NFT Prize Games, the first esports leagues in web3, speciality round robin tournaments, branded game items, rare colelctibles and whitelabeled esports metaverses to come. Historyof your project? Yesports was founded in September 2021 when the team through its relationships with big names in the esports space realised that esports teams lacked creative, fun and engaging ways to deliver fan-first experiences. It was through that vision of providing new ways for teams to engage their fans that Yesports was created. The first months of Yesports saw the team establish multiple strong partnerships in esports that cascaded to a huge 11 esports teams with a 30m fan reach across 5 continents. In late 2022 Yesports did its first soft launch of 6 teams multi-tiered fully customiseable memberships that saw the first onboarding of esports fans into the web3 space via Yesports. Through the first quarter of 2023 Yesports has succesf
Tokenomics et analyse de prix de Yesports (YESP)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Yesports (YESP), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Yesports (YESP) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Yesports (YESP) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens YESP qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens YESP pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de YESP, explorez le prix en direct du token YESP !
Prévision du prix de YESP
Vous voulez savoir dans quelle direction YESP pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de YESP combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
