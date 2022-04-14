Découvrez les informations clés sur Yield Yak AVAX (YYAVAX), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

yyAVAX is liquid staked AVAX on the Avalanche network. yyAVAX was launched by Yield Yak, an Avalanche-native project which builds DeFi tools for users.

Yield Yak has partnered with Geode Finance, liquid staking infrastructure providers, and the Eden Network of validators to allow users to earn native yield from the Avalanche P-Chain via this derivative token.

Site officiel : https://yieldyak.com/liquid-staking