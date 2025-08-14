Prix de YieldFarming Index (YFX)
Le prix de YieldFarming Index (YFX) est actuellement de 0.952011 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de YFX en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de YFX en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de YFX.
Aujourd'hui, la variation du prix de YieldFarming Index en USD était de $ +0.00270736.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de YieldFarming Index en USD était de $ +0.0344933577.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de YieldFarming Index en USD était de $ -0.0451359839.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de YieldFarming Index en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.00270736
|+0.29%
|30 jours
|$ +0.0344933577
|+3.62%
|60 jours
|$ -0.0451359839
|-4.74%
|90 jours
|$ 0
|--
Découvrez la dernière analyse de prix de YieldFarming Index : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
-0.08%
+0.29%
-3.27%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
What is the project about? YFX is a crypto hedge fund that generates high returns on investment by farming strategies and exclusive investment opportunities. What makes your project unique? The crypto market is plagued by a lack of capital for key projects. Historically, UniV2 project incentives have been pennies on the dollar. Zyberswap earns only 50k in fees and 10k in protocol revenue, despite giving out over $400k worth of incentives. Although the Solidly model has improved this situation by increasing earning incentives to 20 and 70 cents on the dollar, there is still room for improvement. Through hedging between quantitative and qualitative trading strategies, we are expecting a 2.0–2.5% MoM return on the underlying Treasury value, with a conservative APR estimate of 40% APR. History of your project. We raised $2 million for our presale, through a private sale and presale on GMD Protocol's launchpad (https://app.gmdprotocol.com/launchpad). We are currently deploying our funds on different yieldfarming apps, improving the relative fund value and bolstering the value of our token. What’s next for your project? We are going to yield farm through the bear market, slowly but steadily improving our RFV. What can your token be used for? YFX's token can be used to stake in single-stake vaults of $YFX token that streamline part of the protocol's revenue to stakers. (yfxstaking.com)
Comprendre la tokenomics de YieldFarming Index (YFX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token YFX !
