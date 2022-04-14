Tokenomics de YieldFarming Index (YFX)
Informations sur YieldFarming Index (YFX)
What is the project about? YFX is a crypto hedge fund that generates high returns on investment by farming strategies and exclusive investment opportunities.
What makes your project unique? The crypto market is plagued by a lack of capital for key projects. Historically, UniV2 project incentives have been pennies on the dollar. Zyberswap earns only 50k in fees and 10k in protocol revenue, despite giving out over $400k worth of incentives. Although the Solidly model has improved this situation by increasing earning incentives to 20 and 70 cents on the dollar, there is still room for improvement. Through hedging between quantitative and qualitative trading strategies, we are expecting a 2.0–2.5% MoM return on the underlying Treasury value, with a conservative APR estimate of 40% APR.
History of your project. We raised $2 million for our presale, through a private sale and presale on GMD Protocol's launchpad (https://app.gmdprotocol.com/launchpad). We are currently deploying our funds on different yieldfarming apps, improving the relative fund value and bolstering the value of our token.
What’s next for your project? We are going to yield farm through the bear market, slowly but steadily improving our RFV.
What can your token be used for? YFX's token can be used to stake in single-stake vaults of $YFX token that streamline part of the protocol's revenue to stakers. (yfxstaking.com)
Tokenomics et analyse de prix de YieldFarming Index (YFX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de YieldFarming Index (YFX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de YieldFarming Index (YFX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de YieldFarming Index (YFX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens YFX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens YFX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de YFX, explorez le prix en direct du token YFX !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.