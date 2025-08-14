Prix de Yieldflow (YFLOW)
Le prix de Yieldflow (YFLOW) est actuellement de 1.042 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de YFLOW en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de YFLOW en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de YFLOW.
Aujourd'hui, la variation du prix de Yieldflow en USD était de $ +0.00096838.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Yieldflow en USD était de $ -0.0170500376.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Yieldflow en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Yieldflow en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.00096838
|+0.09%
|30 jours
|$ -0.0170500376
|-1.63%
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
Découvrez la dernière analyse de prix de Yieldflow : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
+0.09%
+0.09%
-0.02%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
YieldFlow is a decentralized finance (DeFi) protocol that enables users to earn yields on their digital assets through multiple yield-generating strategies including staking, lending, and liquidity provision. The platform operates as a multi-chain ecosystem, primarily on Ethereum mainnet and Arbitrum One while supporting additional networks such as Fantom, Polygon, and Avalanche. The protocol offers several core products designed to maximize returns on digital assets. The staking functionality allows users to lock various cryptocurrencies including Polygon (MATIC), Fantom (FTM), Aave (AAVE), The Sandbox (SAND), and the platform's native YFlow token to earn rewards while contributing to network security. The lending module facilitates cryptocurrency lending through integration with established protocols like Aave, specifically offering USDT and SNX lending products that generate interest for lenders. YieldFlow's liquidity pool infrastructure enables users to provide liquidity to decentralized exchanges and earn trading fees. The platform supports both traditional liquidity pools and advanced Uniswap V3 positions, with automated management features that optimize yield generation. LP token staking extends earning opportunities by allowing users to stake their liquidity provider tokens for additional YFlow token rewards across various lockup periods. The platform introduces an innovative on-chain GridBot trading system that automates trading strategies for users, combining DeFi yield farming with algorithmic trading capabilities. Additionally, YieldFlow operates two NFT collections - YArt and YTrade - that integrate with the broader ecosystem to provide utility and additional earning mechanisms. Central to the protocol's governance structure is the YFlow utility token, which serves multiple functions within the ecosystem. Token holders participate in decentralized governance through a battle-tested system forked from the Compound Protocol, utilizing Governor Alpha and TimeLock smart contracts to ensure community-driven decision making. YFlow staking offers three distinct lockup periods (6, 12, and 36 months) with varying reward rates, incentivizing long-term participation and platform stability. The protocol emphasizes security through its decentralized architecture, ensuring users maintain custody of their assets at all times. Smart contracts handle all automated processes without third-party intervention, and the platform undergoes regular security audits by industry experts. The governance system removes traditional "admin keys" by transferring ownership to community-controlled timelock contracts, enhancing decentralization and security. YieldFlow's fee structure benefits stakeholders through a tiered system where YFlow token holders receive fee reductions and additional yield benefits. An affiliate program incentivizes ecosystem growth while maintaining the platform's decentralized ethos. The protocol currently manages over $3 million in total value locked (TVL) across more than 20 supported assets. Through its comprehensive suite of yield-generating products, robust governance framework, and commitment to decentralization, YieldFlow positions itself as a complete DeFi solution for users seeking to optimize returns on their digital asset holdings while maintaining security and anonymity in the decentralized financial ecosystem.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Comprendre la tokenomics de Yieldflow (YFLOW) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token YFLOW !
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.
|1 YFLOW à VND
₫27,420.23
|1 YFLOW à AUD
A$1.58384
|1 YFLOW à GBP
￡0.76066
|1 YFLOW à EUR
€0.8857
|1 YFLOW à USD
$1.042
|1 YFLOW à MYR
RM4.36598
|1 YFLOW à TRY
₺42.48234
|1 YFLOW à JPY
¥152.132
|1 YFLOW à ARS
ARS$1,369.25052
|1 YFLOW à RUB
₽82.7869
|1 YFLOW à INR
₹91.11248
|1 YFLOW à IDR
Rp16,806.44926
|1 YFLOW à KRW
₩1,441.21104
|1 YFLOW à PHP
₱58.99804
|1 YFLOW à EGP
￡E.50.37028
|1 YFLOW à BRL
R$5.61638
|1 YFLOW à CAD
C$1.42754
|1 YFLOW à BDT
৳126.68636
|1 YFLOW à NGN
₦1,598.15708
|1 YFLOW à UAH
₴43.28468
|1 YFLOW à VES
Bs138.586
|1 YFLOW à CLP
$991.984
|1 YFLOW à PKR
Rs295.84464
|1 YFLOW à KZT
₸561.117
|1 YFLOW à THB
฿33.63576
|1 YFLOW à TWD
NT$31.2079
|1 YFLOW à AED
د.إ3.82414
|1 YFLOW à CHF
Fr0.8336
|1 YFLOW à HKD
HK$8.16928
|1 YFLOW à AMD
֏399.69036
|1 YFLOW à MAD
.د.م9.378
|1 YFLOW à MXN
$19.42288
|1 YFLOW à PLN
zł3.78246
|1 YFLOW à RON
лв4.50144
|1 YFLOW à SEK
kr9.94068
|1 YFLOW à BGN
лв1.74014
|1 YFLOW à HUF
Ft352.01886
|1 YFLOW à CZK
Kč21.76738
|1 YFLOW à KWD
د.ك0.31781
|1 YFLOW à ILS
₪3.52196