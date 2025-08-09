Prix de Yieldly (YLDY)
Le prix de Yieldly (YLDY) est actuellement de 0.00000454 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de YLDY en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de YLDY en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de YLDY.
Aujourd'hui, la variation du prix de Yieldly en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Yieldly en USD était de $ -0.0000009322.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Yieldly en USD était de $ -0.0000009190.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Yieldly en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-7.99%
|30 jours
|$ -0.0000009322
|-20.53%
|60 jours
|$ -0.0000009190
|-20.24%
|90 jours
|$ 0
|--
Découvrez la dernière analyse de prix de Yieldly : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
-0.19%
-7.99%
-25.14%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
Yieldly wants to help people re-conceptualize value and the way it is exchanged. Yieldly believes digital value should be exchanged swiftly, simply, and safely and are working to set the industry standards by which people will transact interact with blockchain technology. The Yieldly DeFi ecosystem is comprised of four foundational pillars built on the Algorand blockchain. First, Yieldly’s purpose-built smart contracts enable developers of ASA tokens (“Algorand Standard Assets” comparable to ERC20 on Ethereum) to easily create staking and rewards systems on top of Algorand. This opens up the Algorand ecosystem for many use cases that are currently booming on other blockchains such as yield farming, NFT distribution, and social rewards systems. Next, Yieldly has built the first no-loss lottery designed to harness Algorand’s rewards system, aggregate rewards, and distribute them to users. Akin to PankcakeSwap and PoolTogether on their respective ecosystems, Yieldly’s no-loss lottery will unlock deep liquidity on Algorand. Third, Yieldly wants to make it easy for anyone to access Algorand and experience the many benefits of DeFi. To that end, Yieldly will release a cross-chain token bridge in June that will allow swapping of ASA YLDY for ERC-20 YLDY. Finally, Yieldly will build out further bridges to expand the pathways for any ASA native token holder. This will drive new users and more liquidity to Algorand. After the smart contracts enable users to build staking and rewards systems and open pathways for more liquidity to flow into the Algorand Network, Yieldly will unite the ecosystem via an automatic market maker (otherwise known as a Decentralized Exchange or DEX). This component has the potential to elevate Algorand to achieve mass adoption as a leading DeFi protocol.
Comprendre la tokenomics de Yieldly (YLDY) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token YLDY !
|1 YLDY à VND
₫0.1194701
|1 YLDY à AUD
A$0.0000069462
|1 YLDY à GBP
￡0.0000033596
|1 YLDY à EUR
€0.000003859
|1 YLDY à USD
$0.00000454
|1 YLDY à MYR
RM0.0000192496
|1 YLDY à TRY
₺0.0001846418
|1 YLDY à JPY
¥0.00066738
|1 YLDY à ARS
ARS$0.0059736412
|1 YLDY à RUB
₽0.0003631546
|1 YLDY à INR
₹0.0003982488
|1 YLDY à IDR
Rp0.0732257962
|1 YLDY à KRW
₩0.0063055152
|1 YLDY à PHP
₱0.000257645
|1 YLDY à EGP
￡E.0.0002203716
|1 YLDY à BRL
R$0.0000246522
|1 YLDY à CAD
C$0.0000062198
|1 YLDY à BDT
৳0.000551156
|1 YLDY à NGN
₦0.0069525106
|1 YLDY à UAH
₴0.0001876382
|1 YLDY à VES
Bs0.00058112
|1 YLDY à CLP
$0.00439472
|1 YLDY à PKR
Rs0.0012871808
|1 YLDY à KZT
₸0.002451373
|1 YLDY à THB
฿0.0001467328
|1 YLDY à TWD
NT$0.000135746
|1 YLDY à AED
د.إ0.0000166618
|1 YLDY à CHF
Fr0.000003632
|1 YLDY à HKD
HK$0.0000355936
|1 YLDY à MAD
.د.م0.0000410416
|1 YLDY à MXN
$0.0000843532
|1 YLDY à PLN
zł0.0000165256
|1 YLDY à RON
лв0.000019749
|1 YLDY à SEK
kr0.0000434478
|1 YLDY à BGN
лв0.0000075818
|1 YLDY à HUF
Ft0.001541557
|1 YLDY à CZK
Kč0.0000952492
|1 YLDY à KWD
د.ك0.0000013847
|1 YLDY à ILS
₪0.0000155722