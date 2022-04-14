Tokenomics de Yieldly (YLDY)
Informations sur Yieldly (YLDY)
Yieldly wants to help people re-conceptualize value and the way it is exchanged. Yieldly believes digital value should be exchanged swiftly, simply, and safely and are working to set the industry standards by which people will transact interact with blockchain technology.
The Yieldly DeFi ecosystem is comprised of four foundational pillars built on the Algorand blockchain. First, Yieldly’s purpose-built smart contracts enable developers of ASA tokens (“Algorand Standard Assets” comparable to ERC20 on Ethereum) to easily create staking and rewards systems on top of Algorand. This opens up the Algorand ecosystem for many use cases that are currently booming on other blockchains such as yield farming, NFT distribution, and social rewards systems. Next, Yieldly has built the first no-loss lottery designed to harness Algorand’s rewards system, aggregate rewards, and distribute them to users. Akin to PankcakeSwap and PoolTogether on their respective ecosystems, Yieldly’s no-loss lottery will unlock deep liquidity on Algorand. Third, Yieldly wants to make it easy for anyone to access Algorand and experience the many benefits of DeFi. To that end, Yieldly will release a cross-chain token bridge in June that will allow swapping of ASA YLDY for ERC-20 YLDY. Finally, Yieldly will build out further bridges to expand the pathways for any ASA native token holder. This will drive new users and more liquidity to Algorand. After the smart contracts enable users to build staking and rewards systems and open pathways for more liquidity to flow into the Algorand Network, Yieldly will unite the ecosystem via an automatic market maker (otherwise known as a Decentralized Exchange or DEX). This component has the potential to elevate Algorand to achieve mass adoption as a leading DeFi protocol.
Tokenomics et analyse de prix de Yieldly (YLDY)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Yieldly (YLDY), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Yieldly (YLDY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Yieldly (YLDY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens YLDY qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens YLDY pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de YLDY, explorez le prix en direct du token YLDY !
Prévision du prix de YLDY
Vous voulez savoir dans quelle direction YLDY pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de YLDY combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.