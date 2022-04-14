Tokenomics de Yikes Dog (YIKES)
Informations sur Yikes Dog (YIKES)
What is Yikes Dog?
Yikes Dog Coin flips the script on tired meme coins, bringing a playful twist to Solana blockchain. Join the wild ride of yikes-dog-on-unicycle themed charm and humor in the meme coin universe. Say goodbye to potato memes and hello to the next big sensation on Solana!
Why Yikes Dog?
Dev Story So, picture this: I'm strolling through Brooklyn, NY when suddenly, I spot a dude balancing on a unicycle, cruising down the sidewalk like he's in a circus act. His dog, probably thinking, "What on earth is my human doing?" is sprinting after him, leash flapping in the wind. I whip out my iPhone, attempting to catch this hilarious moment, but all I manage to snap is a blurry shot as he zooms out of sight. Who knew one wheel and one gear could move at warp speed? It had me grinning from ear to ear! And just like that bewildered dog's "yikes" moment, Yikes Dog Coin is here to bring that same thrill and unpredictability to the cryptocurrency world. Buckle up for a wild ride as we dive into the crypto market's rollercoaster with a mix of shock and amusement!
Tokenomics et analyse de prix de Yikes Dog (YIKES)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Yikes Dog (YIKES), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Yikes Dog (YIKES) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Yikes Dog (YIKES) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens YIKES qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens YIKES pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de YIKES, explorez le prix en direct du token YIKES !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.