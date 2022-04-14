Tokenomics de YocoinYOCO (YOCO)
Informations sur YocoinYOCO (YOCO)
A Safe, Secure, Eco-Friendly, DeFi Cryptocurrency Engineered with the Lowest Trading Fees Available as well as Automatic Rewards for Life!
Not just your average altcoin, YoCoin (YOCO) is YOUR coin!
It is a 100% community driven and fair launched cryptocurrency. An ultra-fast global payments system. And features protocol static rewards with dynamic DeFi liquidity. YOCO is a long-term investment opportunity developed to generate its own interest from low trading fees.
Engineered by a forward-thinking development team for the benefit of the people, it's been future proofed for safety and success.
We aim to be one of the safest long-term stores of value!
Engineered by a forward-thinking development team for the benefit of the people, it's been future proofed for safety and success. Our team is diverse with members from around the world.
We are composed of software and website developers, crypto miners, entrepreneurs, business owners, and stock and crypto enthusiasts. We love DeFi and heavily support the crypto space.
Our team firmly believes that cryptocurrency is the future.
Tokenomics et analyse de prix de YocoinYOCO (YOCO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de YocoinYOCO (YOCO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de YocoinYOCO (YOCO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de YocoinYOCO (YOCO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens YOCO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens YOCO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de YOCO, explorez le prix en direct du token YOCO !
Prévision du prix de YOCO
Vous voulez savoir dans quelle direction YOCO pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de YOCO combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.