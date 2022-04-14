Découvrez les informations clés sur Youclout (YCT), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Youclout (YCT)

First Cardano native Metaverse enabling Tik-Tok style NFTs to bridge the gap between influencers and their community, allowing them to tokenize their creations and providing a marketplace to bring together sellers and buyers.

Built on top of the Metaverse, YouClout is the first community driven virtual social network featuring an interactive 3D Universe where people can socialize with influencers.

Site officiel : https://youclout.com/