Tokenomics de Your Futures Exchange (YFX)
Informations sur Your Futures Exchange (YFX)
YFX (Your Futures Exchange) is a completely transparent decentralized perpetual contract trading platform. All funds are managed by smart contracts. The platform cannot operate any funds of users. All smart contract codes are open source and audited and attacked by professional institutions. verification. Through smart contracts, users can deposit funds and withdraw their funds at any time. YFX is a cross-chain decentralized perpetual contract trading platform based on Ethereum, TRON, Binance Smart Chain, Huobi Ecological Chain, OKEx public chain, and Polkadot, providing up to 100 times leverage to trade BTC, ETH and other assets . The platform adopts the leading QIC-AMM market maker pool trading method to provide users with extremely high liquidity and extremely low trading slippage. Support trading based on HT, USDT, ETH, BTC and other currencies issued by Huobi Ecochain as margin, including currency-based contracts of BTC, ETH, BNB, forward contracts of USDT, and mixed contracts with other Tokens as margin.
Tokenomics et analyse de prix de Your Futures Exchange (YFX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Your Futures Exchange (YFX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Your Futures Exchange (YFX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Your Futures Exchange (YFX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens YFX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens YFX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de YFX, explorez le prix en direct du token YFX !
Prévision du prix de YFX
Vous voulez savoir dans quelle direction YFX pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de YFX combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.