Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de ZBC en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de ZBC.

Le prix de Zebec Protocol (ZBC) est actuellement de 0.00114829 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de ZBC en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Zebec Protocol (ZBC) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Zebec Protocol en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Zebec Protocol en USD était de $ -0.0002598244.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Zebec Protocol en USD était de $ -0.0005784500.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Zebec Protocol en USD était de $ +0.0004692839803720202.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +1.88% 30 jours $ -0.0002598244 -22.62% 60 jours $ -0.0005784500 -50.37% 90 jours $ +0.0004692839803720202 +69.11%

Analyse de prix de Zebec Protocol (ZBC)

Découvrez la dernière analyse de prix de Zebec Protocol : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00112264$ 0.00112264 $ 0.00112264 Haut 24 h $ 0.0011484$ 0.0011484 $ 0.0011484 Sommet historique $ 0.052766$ 0.052766 $ 0.052766 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) +1.88% Variation du prix (7 j) +6.72%

Informations de marché pour Zebec Protocol (ZBC)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :