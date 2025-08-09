Qu'est-ce que ZED Token (ZED)

The ZED Token is the official in-game currency of ZED Champions. Originally used in ZED RUN, the ZED Token on Polygon can be bridged to Base, where ZED Champions lives. ZED Champions is a new era of digital horse racing, combining strategy, competition, and ownership in an entirely new format. This launch marks a fresh chapter with a refined racing experience and expanded opportunities to compete and win. Taking queues from the classic ZED RUN gameplay, ZED Champions brings a more structured league and higher stakes competition. The ZED token is the backbone of ZED Champions, powering every transaction of the game. Players can swap for $ZED and use it to buy, breed and race digital horses on-chain.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de ZED Token (ZED) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de ZED Token (ZED)

Comprendre la tokenomics de ZED Token (ZED) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ZED !