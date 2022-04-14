Découvrez les informations clés sur Zetacoin (ZET), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Zetacoin (ZET)

Zetacoin is a SHA256 based cryptocurrency, which is the same hashing algorithm used in the original cryptocurrency, Bitcoin.

It features high speed transaction time and difficulty adjustment with a yearly inflationary rate of 1 million coins.

It is hoped that the inflationary coins would keep the Zetacoin network strong instead of depending on paying miners via transaction fees.

Site officiel : http://zetacoin.cc/